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        Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:24
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        Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri 6 kişiyi durdurdu.

        Kontrollerde 5 Afganistan ve bir Türkmenistan uyruklu kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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