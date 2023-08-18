Genç yaşında elde ettiği başarılar yeni mücadelelerinde yelkenine rüzgar oluyor

TEKİRDAĞ (AA) - Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarında kürsüsü bulunan 15 yaşındaki Tekirdağlı milli yelkenci her başarısının ardından hedefini artırıyor.

Kutsal Güneş Kurnaz, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta yelkene başladı.

Kısa sürede milli sporcu olmayı hak eden Kutsal Güneş, katıldığı organizasyonlarda madalyaları topladı.

Yurt içi başarılarının yanı sıra Balkan Şampiyonası'nda ikinci, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak kürsü yapan milli sporcu, geçen ay Yunanistan'da düzenlenen ILCA 4 Genç Dünya Şampiyonası'nda da 16 yaş altında dünya üçüncüsü olurken, genel kategoride 287 sporcu arasında beşinci sırada yer aldı.​​​​​​​

Bronz madalya kazanarak kürsüye çıkan Kutsal Güneş, ülkesine güzel bir derece kazandırmanın gururunu yaşadı.

Uluslararası organizasyonlarda kazandığı mücadelelerin meyvesini başarıyla toplayan Kutsal Güneş, gözünü olimpiyat başarısına dikti.

-"Dünya şampiyonasında elimden geleni yaptım"

Kurnaz, AA muhabirine ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dünya şampiyonasında da madalya almanın mutluluk verici olduğunu dile getiren genç sporcu, "Yelkende Türkiye'deki yarışlarım çok güzel geçmemişti. Çünkü ILCA 4 yeni geçtiğimi bir sınıftı. Bu sınıfa alışmak zamanımı almıştı. ILCA 4 sınıfına alışınca güzel başarılara imza attım. İlk olarak Avrupa Şampiyonası'nda, dünya şampiyonasında elimden geleni yaptım. Ülkemizin bayrağını dalgalandırdım. Daha iyisini yapmak isterdim ama elimden gelenin en iyisini yaptım." diye konuştu.

Kutsal Güneş, kazandığı madalyayı hayatını kaybetmiş olan kulüplerinin onursal başkanı Kasım Uzel'e armağan ettiğini aktararak, şampiyonalarda her zaman kürsüde olmak istediğini dile getirdi.

-"İyi bir tecrübe oldu"

Şampiyonanın kendisini güzel bir tecrübe kazandırdığını ifade eden Kutsal Güneş, "Şampiyonadan derece bekliyordum, mücadelemi sonuna kadar sürdürdüm. Hedefim ilk 10'da yer almaktı. Genel kategoride ilk 5'te yer aldım. 16 yaş altında dünya üçüncüsü olarak kendim ve Türk milleti adına çok mutlu oldum. Bundan sonraki hedefim geçeceğim ILCA 6 klasmanında katılacağım yarışlarda ödül almak. Ben kendim için de kulübümüz için de en iyi şekilde yarıştım." değerlendirmesinde bulundu.

Kutsal Güneş Kurnaz, hedefinin olimpiyatlara katılıp başarılar elde etmek olduğunu ifade etti.

- Antrenör Berk Uzel: "Kutsal bu yarışlarda parladı"

Milli Takım Antrenörü Berk Uzel de şampiyonadan dünya üçüncülüğü ile döndüklerini için mutlu olduklarını aktardı.

Şampiyonaya 12 sporcu ile katıldıklarını belirten Uzel, şunları kaydetti:

"Milli takımdaki sporcularımız 6 gün boyunca 11 yarış gerçekleştirdi. Dünyanın 4 kıtasından gelen 450 sporcuya karşı mücadele ettiler. Yarışlarda takım olarak gayet başarılıydık, Kutsal bu yarışlarda parladı. Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük kazanmıştı. Daha zor bir yarış olan dünya şampiyonasında da yarışları gençlerde üçüncü olarak tamamladı. Ülkemizin bayrağını orada dalgalandırmak bizler için büyük bir gururdu. Milletimize armağan olsun."