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        Trabzon'a atanan Vali Aziz Yıldırım Tekirdağ'dan ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:28
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        Trabzon'a atanan Vali Aziz Yıldırım Tekirdağ'dan ayrıldı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Valiler kararnamesiyle Trabzon'a atanan Aziz Yıldırım, mesai arkadaşları ve vatandaşlarla vedalaşarak Tekirdağ'dan ayrıldı.

        Valilik önünde düzenlenen vedalaşma programında bir konuşma yapan Yıldırım, kentte 5 yıl görev yaptığını ve güzel anılar biriktirdiğini dile getirdi.

        Yıldırım, "Bir yerde 5 sene kalıp veda etmek zordur. Kalbimizle çalışmaya gayret ettik, gönlümüzü vermeye gayret ettik. Onun da karşılığını şu anda görüyoruz. Ben, 'Kalbimin yarısı burada kaldı.' diyordum ama görüyorum ki neredeyse tamamı burada. Burayı sizlerle birlikte sevdik." dedi.

        Teşekkür eden Yıldırım, helallik istedi.

        Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım programa katılanlarca kentten uğurlandı.

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