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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:47
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Bıyıkali Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Mahalle sakinleri ile görüşen, sorun ve taleplerini dinleyen Uzunlar, daha sonra mahalle muhtarı Mestan Arslan ile görüştü.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ortak akılla çözüm yolları ürettiklerini belirtti.

        Süleymanpaşa için durmadan çalıştıklarını aktaran Uzunlar, "Taleplerini dinleyerek sohbet ettiğimiz ve mahallemize kazandırmak üzere heyecanla beklediğimiz sosyal tesis projemizin son durumunu inceleyerek bilgi aldık. Yapılacak çalışmaları yerinde tespit ederek, planlamalarımızı yaptık."ifadelerini kullandı.

        - NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

        Gazdaş Trakya Bölge Direktörü Tamer Akaslan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Akaslan ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Şahin, üniversitede faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Akaslan'a bilgi verdi.

        Akaslan da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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