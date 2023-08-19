Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilçede operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste arama yapan ekipler, 2 tabanca, 2 bıçak, telefon, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
İkamette yakalanan ve gözaltına alınan S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.