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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 10:35
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreste arama yapan ekipler, 2 tabanca, 2 bıçak, telefon, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        İkamette yakalanan ve gözaltına alınan S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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