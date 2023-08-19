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        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal, çiftçilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 11:35
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        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal, çiftçilerle bir araya geldi
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Ergene ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ulaş Mahallesi'nde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda üreticilere, yaşanan kuraklık sebebi ile tarımsal ürünlerde yaşanan sorunlar, buğday ve ayçiçeğinde verimler, tarımsal destekler, sulama göletlerinin durumu, sulama ve yöntemleri, su kaynaklarının doğru kullanımı konusunda bilgi verildi.

        Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen hibe destekleri, yem bitkileri ve bakanlık projeleri ilgili çiftçiler bilgilendirildi. İklim değişikliği ve yağış durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Öcal, bir süre sohbet ettiği çiftçilerin taleplerini de dinledi.

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