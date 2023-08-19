Atatürk'ün Saray ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Saray ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıtına çelenk sunuldu.

Törene, Saray Kaymakam Vekili Bayram Sağır, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygün, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Saray ilçesine gelişinin 86. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Atatürk'ün ilçeye gelişini her yıl gururla kutladıklarını aktaran Erkiş, "İlçemiz Trakya manevralarının merkezinde yer alması nedeniyle 19 Ağustos 1937 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'i burada bu noktada ağırlamıştı. Bizlerde o anın gururunu yaşıyoruz ve gelecek nesillerde bu anı yaşayacaklar."diye konuştu.

Erkiş daha sonra Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı şiiri okudu.