Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde S.D'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 30 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
- Hayrabolu'da evinde uyuşturucu bulunduran kişi yakalandı
Hayrabolu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre Aydınevler Mahallesi'nde ikamet eden K.K'nin uyuşturucu hap sattığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri evde arama yaptı.
Aramada, 65 sentetik hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 770 lira, kurusıkı tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.