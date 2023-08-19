Tekirdağ Valiliğinden "Uygunsuz vaziyette" apartman çatısında dans eden kadına ilişkin açıklama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliği kentte bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bir kadının "uygunsuz vaziyette" apartman çatısında dans ettiğine yönelik haber ve videoların yayınlanması üzerine açıklama yaptı.

Tekirdağ Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın psikolojik sorunları olan ve psikolojik ilaçlar kullanan bir kadının hastalığı neticesinde gerçekleştiği belirtildi.

Ekiplerin kadına anında müdahale ederek zarar görmesini engellediği ve gerekli işlemleri yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde bir kadının uygunsuz vaziyette apartman çatısında dans ettiğine yönelik haberlerin ve video içeriğinin yayınlandığının tespiti üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Görüntülerde kayıtlı olay 21.01.2023 tarihinde ilimizde psikolojik sorunları olan ve psikolojik ilaçlar kullanan bir kadının hastalığın neticesinde yapmış olduğu davranışlardan ibarettir. Olay günü ilgili ekiplerimiz şahsa anında müdahale ederek, şahsın zarar görmesini engellemiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Şahsın belirli periyotlarda tedavisi sürmektedir."