Tekirdağ Valisi Soytürk, kente hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağını belirtti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kente hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağını belirtti.

Göreve başlamasının ardından mesaj yayımlayan Soytürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle atandığı, Namık Kemal'in doğduğu, Yahya Kemal Beyatlı'nın milletvekilliği yaptığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ederek yeni Türk harflerini tanıttığı kadim şehir Tekirdağ'da göreve başlamanın onur ve gururunu yaşadığını belirtti.

"Üç Kemaller Diyarı" Tekirdağ'a hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağını belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Böylesine önemli bir kentte görev yaparken, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan merkezli, hukuka bağlı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Her alanda gelişme gösteren Tekirdağ'ımızın marka değerini daha da ileriye taşımak adına, sayın milletvekillerimiz, kurum müdürlerimiz, yerel yönetimlerimiz, adli ve askeri kuruluşlarımız, üniversitemiz, siyasi parti temsilcilerimiz, organize sanayi bölgelerimiz, oda ve meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız ile yakın bir iletişim ve işbirliği içinde, azim ve gayretle çalışacağımızı özellikle vurgulamak isterim.

Tekirdağ'ımızın daha fazla büyümesi, daha fazla gelişmesi ve daha fazla kalkınması için mesai arkadaşlarımızla birlikte bütün gücümüzle çalışacağız. Tarım, sanayi, ticaret ve her alanda daha iyi yerlere gelmesi, daha başarılı işlere imza atılması ve vatandaşlarımızın mutluluk ve refahının artması için proje ve çalışmalar yürüteceğiz. Bu vesileyle, görevi devraldığım Vali Aziz Yıldırım başta olmak üzere, ilimize hizmet etmiş bütün valilerimize teşekkür ediyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Tekirdağlı vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum."