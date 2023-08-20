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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 10:30
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Muratlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Özcan, partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret edip partililerle sohbet etti.

        İlçe Başkanı Ali Atılgan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Özcan, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ve millet için çalıştıklarını söyledi.

        Özcan daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.

        - Uzunlar esnafı ziyaret etti

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Çınarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

        Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

        Uzunlar daha sonra mahallede devam eden çalışmaları inceledi.

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