Çorluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çorluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüp Başkanı Mustafa Özkara, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Yeni transferler yaptıklarını aktaran Özkara, "Çorluspor herkesin bildiği üzere bir tarih. Bizler, zorluklar içerisinde bu takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yeni sezon için hazırlıklarımız hız kesmeden devam ediyor. 15'e yakın transfer yaptık ve transfer ettiğimiz sporcularımızın tamamı feda kaidesine uyarak, ciddi fedakarlıklarda bulunarak bizlere imza attı. Herkes Çorluspor için elini taşın altına koydu." ifadelerini kullandı.

Kulübün 2. Başkanı Tezer Özbaşaran da Çorluspor'u hak ettiği yere taşımak için çalıştıklarını vurguladı.

Yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturma çabalarının devam ettiğini anlatan Özbaşaran, transfer çalışmalarında önemli isimlerle görüştüklerini kaydetti.