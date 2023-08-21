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        Tekirdağ'da ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:59
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        Tekirdağ'da ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı.

        Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir martının hareket etmekte güçlük çektiğini fark etti.

        Martının yanına gittiklerinde ayaklarına misina ve şamandıra dolandığını gören vatandaşlar, bıçak yardımıyla misinayı kesti.

        Misinadan kurtulan martı, bölgeden uçarak uzaklaştı.

        Martının kurtarılma anı bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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