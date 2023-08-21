Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, üst geçidin beton ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Y.Ö'nün kullandığı 59 AFF 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu Yenice Mahallesi'ndeki üst geçidin beton ayağına çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ziraat mühendisi Yeşim Ö. (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Yeşim Ö'nün cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan bebek, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.