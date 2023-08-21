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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:32
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediyede özel güvenlik olarak çalışan Seydi Ahmet İnal, şiir yeteneğiyle vatandaşların dikkatini çekiyor.

        Çorlu Belediyesinde 5 yıldır özel güvenlik olarak çalışan 36 yaşındaki amatör şair İnal, gördüğü canlı ya da cansız her şey ile ilgili anında şiir yazarak kaleme alıyor.

        Özellikle insan isimlerinin baş harflerini yukarıdan aşağıya yazarak satırlar oluşturmanın kendisi için birkaç saniyeden ibaret olduğunu aktaran İnal, çevresinde herkesin ismine binlerce akrostiş yaptığını dile getirdi.

        - Şarköy ilçesinde aronya hasadına başlandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aronya hasadına başlandı.

        Şarköy Tarım ve Orman Müdürü Murat Sönmez, yaptığı açıklamada, yüksek verim ve kolay pazar bulunması dolayısıyla aronyanın üreticiler tarafından tercih edildiğini belirtti.

        Üreticileri her zaman desteklediklerini aktaran Sönmez, "Kırsal turizm çerçevesinde her geçen gün daha da önemli bir yer alan Uçmakdere mahallesi bitkisel üretim çeşitliliğini artırarak, üreticilerin gelirini artması sağlanacak. Bizlerde üreticilerimize her zaman destek veriyoruz."ifadelerini kullandı.

        Uçmakdere Mahallesi'nde yaşayan üretici Abdullah Pamukçu da bu sene ilk hasadını gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Pamukçu, 2 bin 500 dekar alanda 1000 fide ile üretime başladığını ve aronya başta olmak üzere alternatif ürün ekimini çoğaltmayı planladığını aktardı.

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