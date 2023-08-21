Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 8 araç, 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 8 araç, 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.G'nin kullandığı 59 TT 226 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki 3 araca, ardından motosiklet ile bir otomobile akadan çarptı. Savrulan otomobil ise öndeki 3 araca çarparak durabildi.
Kazada sürücülerden A.G. ile henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.