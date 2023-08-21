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        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 8 araç, 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:49
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        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 8 araç, 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.G'nin kullandığı 59 TT 226 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki 3 araca, ardından motosiklet ile bir otomobile akadan çarptı. Savrulan otomobil ise öndeki 3 araca çarparak durabildi.

        Kazada sürücülerden A.G. ile henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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