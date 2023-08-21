Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin katil zanlısı tutuklandı.
Gözaltına alınan E.T'nin Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir işletmede, E.T. ile İ.E. arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş, E.T. bıçakla İ.E'yi göğsünden yaralamış, İ.E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
E.T. Cumhuriyet Polis Merkezine teslim olmuştu.