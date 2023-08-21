Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin katil zanlısı tutuklandı.

        Gözaltına alınan E.T'nin Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir işletmede, E.T. ile İ.E. arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş, E.T. bıçakla İ.E'yi göğsünden yaralamış, İ.E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        E.T. Cumhuriyet Polis Merkezine teslim olmuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Çebi'den Büyükekşi'ye mektup!
        Çebi'den Büyükekşi'ye mektup!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Talisca kadroya alınmadı
        Talisca kadroya alınmadı
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı; anne öldü, bebeği ve eşi yaralandı
        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı; anne öldü, bebeği ve eşi yaralandı
        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı; anne öldü, bebeği ve eşi yaralandı
        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı; anne öldü, bebeği ve eşi yaralandı
        Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Tekirdağ'da ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı
        Tekirdağ'da ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı