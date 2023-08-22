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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 09:18
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Kumbağ Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        İnşaat çalışmaları devam eden Kumbağ Mahalle Konağı'nı gezen Uzunlar, yapılan çalışmalarla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

        Uzunlar, inşa edilen konakta çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve hizmete sunulacağını belirtti.

        Uzunlar daha sonra mahallede kurulum aşamasında olan çocuk oyun parkı ve oyun alanlarını inceledi.

        - TTSO indirim protokolü imzaladı

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Tekirdağ American Life Eğitim Yayın Danışmanlık Hizmetleri arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, üye indirim protokolleri kapsamında, TTSO bünyesinde görev yapan tüm çalışanlar ve üyeler, İngilizce ve genel Almanca eğitim programlarının liste fiyatı üzerinden yüzde 60 oranında, nakit ödemelerde ise indirimlere ek yüzde 10 indirim, özel ders liste fiyatı üzerinden yüzde 20 yararlanabilecek. Çocuk grup eğitimlerinde ise kampanyalı liste fiyatları üzerinden yüzde 35 indirim uygulanacak.

        Protokol, TTSO Başkanı Cengiz Günay ve American Life kurumsal satış temsilcisi Nilçem Koç arasında imzalandı.

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