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        Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişinin 95. yıl dönümü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:16 Güncelleme: 22.08.2023 - 10:16
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        Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişinin 95. yıl dönümü
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabının ilk kez uygulanışının 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Soytürk mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını belirtti.

        Atatürk'ün direktifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ile Dil Encümeni tarafından 26 Haziran 1928 tarihinde yeni alfabe hazırlamak için çalışmalara başlandığını aktaran Soytürk, Harf Devrimi'nin 1353 Sayılı Kanun ile 1 Kasım 1928'de kabul edildiğini kaydetti.

        Vali Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

        "Yeni Türk Harflerinin tanıtımı bazı illerde bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılmıştır. Bu illerden biri de Tekirdağ'dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Ağustos 1928 tarihinde Tekirdağ'a gelmiş, kara tahta önünde Yeni Türk Harflerini tanıtmıştır. Yeni Türk alfabesinin kabulü ile kültür alanındaki gelişmelerde gerekli hamlelerin yapılabilmesi kolaylaşmış ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ülküsü yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. Bu vesileyle, Harf İnkılabı'nın 95. yıl dönümünü kutluyorum."

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