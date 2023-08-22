Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:49 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 59 S 0025 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'nde B.O'nun kullandığı 59 AHG 348 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücü B.O ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan T.S.A yaralandı.

        Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.S.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İETT otobüsünde gerginlik! Zorla indirildi
        İETT otobüsünde gerginlik! Zorla indirildi
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da motosikletin çarptığı kişi yaralandı
        Tekirdağ'da motosikletin çarptığı kişi yaralandı
        Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişinin 95. yıl dönümü
        Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişinin 95. yıl dönümü
        Kapaklı 4. Kazak Gölü Festivali başlıyor
        Kapaklı 4. Kazak Gölü Festivali başlıyor
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle gözaltına alınan zanlı tutuk...
        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle gözaltına alınan zanlı tutuk...
        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı