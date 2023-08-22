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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:10 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:23
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Beşiktaş Kulübünün Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Ergene Belediyesi'nin yapmış olduğu spor tesislerini gezdi.

        Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesi tarafından yapılan spor tesislerini takdirle karşıladığını belirtti.

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in Ergene Velimeşespor'un başarısında büyük katkısı olduğunu belirten Bayrak, "Spor kulüplerinin başarısı tesisleşmeyle oluyor, başkan Yüksel, Ergene ilçemize çok güzel spor tesisleri kazandırmış. Beşiktaş kulübümüz ile Ergene Velimeşespor arasında çok güzel dostluklar kuruldu. Geçmiş senelerde Beşiktaş kulübümüzden Ergene Velimeşespor’a oyuncu transferlerimiz de oldu bu ilerleyen dönemlerde de olabilir. Yeni sezon öncesi Ergene Velimeşespora başarılar diliyorum." dedi.

        Başkan Yüksel ise Bayrak'ı Ergene'de misafir etmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.

        - Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

        Ergene belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) alınan 4 adet hizmet aracı belediye bünyesine kazandırdı.

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada, göreve başladıkları günden itibaren araç filolarını güçlendirmeye başladıklarını, halkın ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm bulmak için hizmet araçlarının sayısını arttırdıklarını belirtti.

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