Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Camikebir Mahallesinde F.G'nin evine baskın yaptı.
Evde yapılan aramada tam otomatik metal dedektörü, tarihi eser olabileceği değerlendirilen sütun, heykel ve 6 adet sikke ele geçirildi.
Şüpheli F.G, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- Otobüsün çarptığı kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otobüsün çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 59 KS 211 plakalı yolcu otobüsü, Şeyh Sinan Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İ.İ'ye çarptı.
Kazada yaralanan İ.İ. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.