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        Trakya'da üretilen yerli hibrit ayçiçeği tohumlarından yüksek verim bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:40 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:49
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        Trakya'da üretilen yerli hibrit ayçiçeği tohumlarından yüksek verim bekleniyor
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        TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'da yaşanan kuraklığa rağmen ekilen yerli hibrit ayçiçeğinin gelişiminin son derece güzel olduğunu söyledi.

        Şahin, Muratlı ilçesinde yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekimi yapılan tarlaları gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Yerli tohumların kuraklığa daha dayanıklı olduğunu ifade eden Şahin, "Türk mühendislerin yapmış olduğu yerli ve milli hibrit ayçiçeğimizin diğer uluslararası hibrit ayçiçeği ile yarışabilir ve kuraklığa daha fazla dayanabilir olduğunu görmüş olduk. Çünkü biz denemelerimizi ve ARGE'lerimizi Trakya'nın topraklarında Türkiye'nin değişik coğrafyalarında bizzat sahaya giderek, üretimlerini orada yaptık."dedi.

        Yerli tohumun Trakya topraklarına iyi adaptasyon sağladığını vurgulayan Şahin, uluslararası firmaların tohumlarına göre kendi geliştirdikleri çeşitlerin çok daha kaliteli ve verimin yüksek olduğunu söyledi.

        Trakya A.Ş ARGE sorumlusu Dr. Veli Pekcan ise geliştirdikleri çeşitlerin kuraklığa toleransının yüksek olduğunu, kuraklıktan hiç etkilenmeyecek çeşitler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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