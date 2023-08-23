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        Kapaklıspor'un oyun kurucusu Arda Akbaş Apollo Amsterdam takımına transfer oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:25 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:28
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        Kapaklıspor'un oyun kurucusu Arda Akbaş Apollo Amsterdam takımına transfer oldu
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        TEKİRDAĞ (AA) - Misli.Com Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Kapaklıspor'un oyun kurucusu Arda Akbaş, Hollanda Basketbol Ligi ekiplerinden Apollo Amsterdam'a transfer oldu.

        Başarılı oyun kurucu geçen sezon TB2L'de 29 maça çıkmış, toplam 266 sayı atmış, 154 asist ve 84 ribaund almıştı.

        Arda, bu sezon Hollanda Basketbol Ligi takımlarından Apollo Amsterdam'ın formasını giyecek.

        Kapaklıspor, başarılı oyun kurucusuna emekleri ve verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etti.

        Akbaş da, Kapaklıspor'u hak ettiği yere hep birlikte çalışarak taşıdıklarını belirterek kendisine destek olan herkese minnettar olduğunu söyledi.

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