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        Tekirdağ'da "kaçak sigara" operasyonu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:49 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:51
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        Tekirdağ'da "kaçak sigara" operasyonu
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri S.Y'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 971 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Ekipler şüpheli S.Y'nin ev ve iş yerinde de arama yaptı.

        Aramalarda 10 bin adet dolum sigara, 27 adet elektronik sigara, 60 paket dolum ve gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Şüpheli S.Y hakkında adli işlem yapıldı.

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