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        Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabının 95. yıl dönümü törenle kutlandı

        Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabının 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:57 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:21
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        Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabının 95. yıl dönümü törenle kutlandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabının 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sahil dolgu alanındaki törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Albayrak, törende yaptığı konuşmada, 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'ı ziyaret eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yeni Türk alfabesini ilk kez Tekirdağ'da uyguladığını söyledi.

        Yeni Türk alfabesinin kabulünün, çağdaşlaşma mücadelesinin en önemli aşamalarından olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

        "Harf İnkılabı tarihimizde kültür alanında gerçekleştirilen en önemli devrimlerden biridir. Yeni Türk alfabesinin kabulü ülkemizde okur yazar insan sayısının hızla artmasını sağlamıştır. Bu sayede eğitim faaliyetlerinin toplumun tamamını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının önü açılmıştır. Harf İnkılabı ile dışardan dünyaya hızlı bir şekilde uyum sağlanmış ve ülkemiz eğitim, kültür, bilim ve teknik alanlarında kısa zamanda büyük bir ilerleme kaydetmiştir."

        Törende, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 1928 Harf İnkılabı anısına bastırılan posta pulları katılımcılara dağıtıldı.

        Vali Soytürk ve protokol üyeleri, programın ardından "Atatürk ve Tekirdağ" konulu fotoğraf sergisini gezdi.

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