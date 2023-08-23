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        Tekirdağ'da kamu arazisine Hint keneviri eken şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:22 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:25
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        Tekirdağ'da kamu arazisine Hint keneviri eken şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamu arazisine Hint keneviri ektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, D.B'nin Önerler Mahallesi'nde bulunan kamu arazisine Hint keneviri ektiğini tespit etti.

        Arazide yapılan incelemede 27 kök bakımı ve sulaması yapılmış kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Şüpheli D.B'nin evinde yapılan aramada ise kenevir tohumu ve öğütücü malzeme bulundu.

        D.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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