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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:33 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:34
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, 2023 mali yılı ek ödenek talebi görüşüldü.

        Ek bütçe ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

        İkinci oturum toplantısının ardından Başkan Sarıkurt bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.

        - Ergene'de 30 Ağustos ve sünnet şöleni birlikte kutlanacak

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, geleneksel hale getirdikleri sünnet şöleni festivalinin, bu yıl da düzenleneceğini söyledi.

        Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ve geleneksel sünnet şöleni festivalinin birlikte kutlanacağını belirtti.

        Festival kapsamında sanatçı Edip Akbayram'ın konser vereceğini ifade eden Yüksel, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde,Ergene Belediyesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sünnet şöleni festivaliyle bir arada olacak. Büyük zafere müthiş bir kutlama programı hazırlanırken 30 Ağustos akşamı sanatçı Edip Akbayram Ergene halkımıza unutulmaz bir konser verecek." dedi.

        Yüksel, bu yıl 220 çocuğun sünnet edileceğini belirtti.

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