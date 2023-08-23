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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:50
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediyesi, Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, belediyeye ait iş makineleri ve sulama araçlarının Çanakkale'ye gönderildiğini söyledi.

        Kapaklı Belediyesi Afet Koordinasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinde Çanakkale'ye gittiğini aktaran Çetin, yangının biran önce söndürülmesini temenni etti.

        Çetin ayrıca telsiz istasyonundan Çanakkale'de bulunan ekiplerden de son durum hakkında bilgi aldı.

        - Başkan Uzunlar Çınarlı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Çınarlı Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde başlayacak olan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Uzunlar, yol çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

        Uzunlar, mahallede asfaltlama çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını ve amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve konforlu bir yaşam alanları sunmak olduğunu belirtti.

        Uzunlar daha sonra mahallede vatandaşlara yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

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