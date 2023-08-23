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        Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 21:53 Güncelleme: 23.08.2023 - 22:08
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        Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, uzman çavuş A.Ç ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.Y'nin yakınları Ş.S. ve Ü.S. arasında, Esentepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, beylik tabancasıyla ateş ederek Ş.S. ve Ü.S'yi yaraladı.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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