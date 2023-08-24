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        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 09:33 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:51
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Vali Soytürk'ü ziyaret etti
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

        Albayrak ve Soytürk görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Albayrak, Vali Soytürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti, Tekirdağ'a yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

        Soytürk'te Albayrak'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Bu arada Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy ve Marmaraereğlisi Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Halil Kapar da Vali Soytürk'ü ziyaret etti.

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