TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi'nin ilçede düzenlediği eğitim ve etkinlikler devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, belediyeye ait oyun evinde düzenledikleri etkinliklerde, okul öncesi eğitimlerin yanı sıra görsel sanatlar ve beden eğitimi derslerinin verildiğini söyledi.

Yüksel, çocukların ilkokula hazırlanmasına son derece önem verdiklerini, oyun evinde her gün farklı etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.

Uzman öğretmenlerin çocuklarla özel olarak ilgilendiğini aktaran Yüksel, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların akıllı, bilim yolunda, kültürü sanatı hayatına katmış, milli değerlerine bağlı nesiller olmalarını sağlamak için çok çalışıyoruz. Verilen eğitimlerle onların gelişimine büyük katkı sunuyoruz."dedi.

- Saray Belediyesi araç filosunu 3 araçla güçlendirdi

Saray Belediyesi ilçede gerçekleştirdiği çalışmaların aksamaması amacıyla 3 aracı filosuna kattı.

Belediye Başkanı Özgen Erkiş, yaptığı açıklamada, alınan araçların Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılacağını söyledi.

Araç filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini aktaran Erkiş, Devlet Malzeme Ofisi'nden yeni araç alımına ilişkin çalışma yaptıklarını kaydetti.