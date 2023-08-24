Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde F.Y'nin evininde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 14 kök kenevir, 6 gram uyuşturucu,105 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

- Uyuşturucu operasyonu

Muratlı ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırkkepenekli Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.Y., H.D. ve U.D'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası R.A. ve F.A'yı Reşadiye Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelilerin çantasında yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan Çerkezköy Bağlık Mahallesi'nde de denetimlerini sürdüren polis ekipleri, E.A'nın kullandığı otomobili durdurarak arama yaptı.

Otomobilde ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi. Sürücü E.A gözaltına alındı.