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        Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:04 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:08
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        Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

        Gölcük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su tankeri, 4 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

        Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

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