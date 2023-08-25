Tekirdağ Valisi Soytürk Kapaklı ilçesindeki yatırımları inceledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı ilçesinde yatırımları inceledi.

Vali Soytürk'ü ilçede Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve kurum müdürleri karşıladı.

Kapaklı Hükümet Konağında Kaymakam Sağır ile bir süre görüşen Soytürk, daha sonra Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret etti.

Vali Soytürk, ilçede hayırseverler tarafından yaptırılan 24 derslikli iki okul ile Kapaklı Devlet Hastanesi inşaatında da incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Bahçeağıl Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Soytürk, bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.