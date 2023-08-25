Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, 7 iş yeri, 3 ev ile 3 depoda arama yaptı.

Aramalarda, 158 bin 620 içi doldurulmuş makaron, 136 bin 800 boş makaron, 8 kilogram 125 gram nargile tütünü, 42 TAPDK bandrolü, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 75 kilogram paket tütün, 167 bin 350 sigara sarma kağıdı, 8 elektronik sigara, 2 bin 311 paket sigara, 10 kilogram pipo tütünü, 138 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler tarafından 10 şüpheli gözaltına alındı.