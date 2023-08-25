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        Tekirdağ'da darbettiği kişinin otomobiline zarar verdikten sonra kaçan zanlı aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:25 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:36
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        Tekirdağ'da darbettiği kişinin otomobiline zarar verdikten sonra kaçan zanlı aranıyor
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araca zarar veren ve otomobilin sahibini darbederek olay yerinden uzaklaşan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Akıncılar Caddesi'nde yol kenarına otomobilini park eden Selami G. bir süre sonra aracının başına geldi.

        Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli Selami G'yi darbetmeye başladı.

        Etraftakilerin duruma müdahale etti, Selami G. olay yerinden uzaklaştırıldı.

        Şüpheli, agresif hareketlerine devam ederek otomobilin üzerine çıktı, zıplayıp kaportaya zarar verdi.

        Bir iş yerinin taburesini alıp aracın camlarını kıran zanlı olay yerinden kaçtı.

        Selami G. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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