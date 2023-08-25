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        Çorluspor 1947 yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:26 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:26
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        Çorluspor 1947 yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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        TEKİRDAĞ (AA) - Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947 kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, yeni sezonda yepyeni bir kadro oluşturduklarını ve her maça şampiyonluk için çıkacaklarını söyledi.

        Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

        Her bölgeye yeni transfer yaptıklarını da belirten Başkan Gümüş, yeni bir teknik heyet, yeni bir kadro ve yeni bir yönetimle bu sezon Çorluspor 1947'nin şampiyon olacağını savundu.

        Teknik Direktör Erdal İşkar ile anlaştıklarını ve takımın başında göreve başladığını ifade eden Gümüş, İşkar'a güvendiklerini ve bu sezon birlikte şampiyonluk kurdelesini göğüsleyeceklerini dile getirdi.

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