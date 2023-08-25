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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:27 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:34
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, düzenlenen şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi.

        Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Serhat Besli yaptığı konuşmada, herkesi bir arada görmekten mutlu olduğunu söyledi.

        Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini aktaran Besli, büyük ve güçlü bir camianın taraftarı olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

        Konuşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk imzalı forma açık artırma ile satıldı.

        Etkinliğe, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Sevim katıldı.

        - Süleymanpaşa'da yaz spor okulları sona erdi

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen yaz spor okulları düzenlenen etkinlikle sona erdi.

        Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, yaptığı açıklamada, açılan kurslar sayesinde çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklediklerini belirtti.

        Bu yıl 12 sanat ve 13 spor branşında kurs açıldığını aktaran Uzunlar, kurslara katılan 2 bin 672 çocuğa ve ailelerine teşekkür etti.

        Etkinlik, kurslarda eğitim alan çocukların gösterileri ile son buldu.

        - Tekirdağ'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da ilçe milli eğitim müdürleri kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın başkanlığında müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim ve öğretim yılında uygulanacak yerel projeler, okullarda uyum haftası çalışmaları, okul pansiyonlarının eğitim öğretim yılına hazırlanması, denetimleri, bakanlığın dijital platformlarının tanıtımı , öğrencilere verilecek olan kurslar gibi konular görüşüldü.

        Toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

        - Hayrabolu'da yaz spor kursları sona erdi

        Hayrabolu Belediyesince yaz spor okulları kurslarına katılan öğrencilere törenle madalyaları verildi.

        Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yaz spor okullarına ilginin her sene arttığını söyledi.

        Kurslarda birçok branşta eğitim verildiğini aktaran İnan, kurs süresince çocukların verimli ve keyifli zaman geçirmelerini amaç edindiklerini ifade etti.

        Çocukların kurslara ilgisini arttırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan İnan, kursa katılanlara teşekkür etti.

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