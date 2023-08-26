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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:24 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:28
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler sürüyor
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        TEKİRDAĞ (AA) - Valiler Kararnamesiyle Tekirdağ Valisi olarak göreve başlayan Recep Soytürk'e ziyaretler sürüyor.

        Vali Soytürk, makamında Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Van Gölü Çevre İller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Naim Atsız, Tekirdağ Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Akyüz ve Kastamonulular Derneği Başkanı Rasim Gürsoy'u kabul etti.

        Soytürk, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tekirdağ'ın gelişimi ve kalkınması için çalışacaklarını söyledi.

        Çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Soytürk, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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