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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:25 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:30
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Yayabaşı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.

        Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

        Uzunlar daha sonra mahallede devam eden çalışmaları inceledi.

        - NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çorlu Kaymakamı olarak atanan Murat Eren, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Rektör Şahin, Eren'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, üniversitede sürdürülen projeler hakkında bilgi verdi.

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