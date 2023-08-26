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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:29 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:29
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 41 gram bonzai, 4 gram sunk, 31 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 860 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda, R.S, A.S, H.Y, M.S, Z.T, O.D. ve S.Ü. gözaltına alındı.

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