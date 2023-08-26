Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 15:33 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri Muhittin Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Olayla ilgili araçta bulunan sürücü T.S., C.K. ve M.A. gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu operasyonu

        Çorlu ilçesinde bir evde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada 7.52 gram olduğu kokain, 1.95 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından el edildiği değerlendirilen 4 bin 235 lira ele geçirdi.

        Evde bulunan İ.T ile S.K gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çorbacıda masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada
        Çorbacıda masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada
        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal, çiftçilerle bir araya geldi
        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal, çiftçilerle bir araya geldi
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler sürüyor
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler sürüyor
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa