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        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 22:50 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:51
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        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.A.G idaresindeki 34 GJH 840 plakalı otomobil, Kambur Söğüt mevkisinde E.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler M.A.G ve E.B ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A.G, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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