Tekirdağ'da 69 bin 580 makaron ele geçirildi
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 69 bin 580 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler ilçede 3 evde arama yaptı.
Aramalarda, 69 bin 580 makaron, elektrikli sigara dolum makinesi ve TAPDK bandrolleri ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.