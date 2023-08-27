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        Tekirdağ'da 69 bin 580 makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 09:22 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:22
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        Tekirdağ'da 69 bin 580 makaron ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 69 bin 580 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler ilçede 3 evde arama yaptı.

        Aramalarda, 69 bin 580 makaron, elektrikli sigara dolum makinesi ve TAPDK bandrolleri ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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