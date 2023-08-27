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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 09:25 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:52
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Belediye Meclis üyesi Metin Çalışkan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Uzunlar, geçirdiği ameliyat sonrası Çalışkan'ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

        Ziyaretinde geçmiş olsun dileklerini ileten Uzunlar, Çalışkan'a sağlığına biran evvel kavuşması temennisinde bulundu.

        Uzunlar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı eşlik etti.

        - NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

        Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Özcan ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Şahin, üniversitede faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Özcan'a bilgi verdi.

        Özcan da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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