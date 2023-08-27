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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:40 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:40
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler sürüyor
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        TEKİRDAĞ (AA) - Valiler Kararnamesiyle Tekirdağ Valisi olarak atanan Recep Soytürk'e ziyaretler sürüyor.

        Soytürk, makamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın ve Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Sadık'ı kabul etti.

        Soytürk, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tekirdağ'ın son derece güzel ve önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

        Çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Soytürk, ziyaretler için teşekkür etti.

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