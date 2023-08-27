TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, esnaf ziyaretinde bulundu.

Mürefte Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Var, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Var, daha iyi hizmet verebilmek adına çalıştıklarını belirtti.

Mahallenin kendisi için son derece özel bir yer olduğunu ifade eden Var, belirlenen program dahilinde ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.

- Planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya ilçe müdürleri katıldı.

Toplantıda, okullarda yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları ve TYP süreci konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi, planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.