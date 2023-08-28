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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:47 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:47
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aydoğdu Mahallesi'nde metruk bir binada arama yaptı.

        Aramada, 45 gram uyuşturucu madde, 36 bin 190 lira ve 50 dolar ele geçirildi.

        "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan F.E, G.K. ve E.T. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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