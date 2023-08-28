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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlar başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:14 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:28
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlar başladı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci kayıtları başladı.

        Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin rektörlükte oluşturulan kayıt merkezinde üniversiteyi kazanan 3 öğrencinin kayıtlarını yaptı.

        Şahin, gazetecilere bugün itibarıyla kayıtların başladığını söyledi.

        NKÜ'nün başarılarına başarı katan bir üniversite olduğunu aktaran Şahin, "Bizlerde öğrencilerimizi özlemişiz. Arkadaşlar ödüllü bir üniversiteye geldi. Her geçen gün yüksek öğretimde daha yukarılara çıkarmaya çalışan bir üniversiteyiz."dedi.

        NKÜ'nün uzmanlaşan üniversite ödülüne de sahip olduğunu vurgulayan Şahin, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek, öğrencilere başarılar diledi.

        Kayıt yaptıran öğrencilerden 19 yaşındaki doğuştan yürüme engelli Aslan Adualp ise engelin öğrenmeye engel olmadığını söyledi.

        NKÜ'nün 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümüne kaydını yaptırdığını anlatan Adualp, "Ben 2 yıllık bilgisayar programcılığı kazandım. NKÜ'yü seçme nedenim ise burası bir sürü ödül alan mükemmel bir üniversite. Ben şuan bilişim okuyorum, yazılım. Bu engel mi? Değil. Ellerimi kullanabiliyorum. Sadece ihtiyacım olan bir klavye."diye konuştu.

        Adualp, engeli olan kimsenin hayalinden vazgeçmemesi gerektiğini dile getirdi.

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